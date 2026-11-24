Контрольные мероприятия проводили сотрудники Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора. За отчётный период инспекторы организовали девять внеплановых проверок, в ходе которых оценивали соблюдение требований безопасности при применении химических средств в сельском хозяйстве.

К административной ответственности привлекли сельскохозяйственные организации, индивидуальных предпринимателей, а также ответственных работников предприятий. Среди них оказались главные агрономы и руководители хозяйств. Выявленные нарушения подпадали под действие статьи 8.3 КоАП РФ.

В числе основных нарушений специалисты отметили несоблюдение инструкций по применению химических препаратов. В частности, некоторые хозяйства использовали средства защиты растений, не предназначенные для обработки выращиваемых культур. Также были зафиксированы случаи применения пестицидов с отступлением от установленных норм.

Помимо денежных взысканий, Россельхознадзор направил нарушителям рекомендации по устранению выявленных недостатков и соблюдению действующих требований законодательства при работе с агрохимикатами.

