Более ста военнослужащих, получивших тяжёлые ранения и перенёсших ампутацию, продолжили трудовую деятельность в военных комиссариатах Новосибирской области. О мерах поддержки и возможностях возвращения бойцов к работе рассказал заместитель губернатора региона Евгений Прохоренко в интервью Сиб.фм.

По словам чиновника, на начальном этапе региональная система протезирования испытывала сложности. Военнослужащих преимущественно отправляли на лечение в Москву и Санкт-Петербург. Со временем в Новосибирской области удалось организовать полный цикл протезно-ортопедической помощи. Теперь необходимые процедуры, включая изготовление и настройку протезов, можно пройти на месте.

Ещё одним направлением поддержки стало профессиональное переобучение. В рамках проекта Минобороны военнослужащие могут получить новую специальность непосредственно во время лечения в госпитале. После прохождения подготовки им выдают сертификаты, позволяющие работать в военных комиссариатах. Завершив протезирование, бойцы возвращаются в регион и приступают к службе.

«На сегодняшний момент трудоустроены более 100 человек. Есть даже ребята с парным протезированием, ампутацией — они получают офицерские звания, соответствующие выплаты и служат в военных комиссариатах», — сообщил Прохоренко.

Для физического и психологического восстановления военнослужащих в регионе действуют специализированные учреждения. Среди них — санаторий «Ельцовка», который является единственным военным санаторием такого профиля в Сибирском федеральном округе. Там также работает педиатрическое отделение, открытое год назад. Благодаря этому ветераны могут проходить реабилитацию вместе с семьями.

Кроме того, участникам СВО доступен губернаторский реабилитационный сертификат. Он позволяет самостоятельно выбрать программы физического восстановления и психологической адаптации. В числе учреждений, оказывающих такую помощь, также санаторий «Парус» в Кудряшах, оснащённый современным оборудованием.

Прохоренко отметил, что продолжительность реабилитации зависит от характера травм и состояния здоровья каждого человека. Некоторые военнослужащие нуждаются в продолжительной психологической помощи, другие возвращаются к активной жизни, занимаются спортом и принимают участие в соревнованиях. В области развиваются, в частности, слэдж-хоккей и футбол для людей с ограниченными возможностями.

Отдельное внимание уделяется поддержке семей и дальнейшему трудоустройству ветеранов. По словам замгубернатора, некоторым из них необходимо осваивать новые профессии или обновлять прежние навыки. Интерес к найму военнослужащих с инвалидностью проявляют и представители регионального бизнеса.