Автопарк медицинских учреждений Новосибирской области пополнился 15 автомобилями скорой помощи на базе «ГАЗель Next». После прохождения регистрационных процедур транспорт передали районным больницам.

Закупку профинансировал Минпромторг России за счёт резервного фонда Правительства РФ. Ключи от новых машин представители медицинских организаций получили ещё в сентябре — их передали от имени губернатора региона Андрея Травникова.

По словам министра здравоохранения Новосибирской области Ростислава Заблоцкого, поступление автомобилей поможет улучшить работу выездных бригад и повысить доступность экстренной и неотложной помощи для жителей сельских территорий. В первую очередь транспорт направили туда, где особенно необходима оперативная работа медиков.

Всего новые автомобили распределили между 12 медицинскими организациями.

Регион продолжает обновлять санитарный транспорт. Так, в 2025 году в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» медицинские учреждения области получили 339 единиц техники.

С 2019 года для нужд регионального здравоохранения приобрели 939 автомобилей, из которых 317 предназначены для скорой медицинской помощи.