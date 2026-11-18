Дорожные службы Новосибирской области завершили подготовку региональных и межмуниципальных трасс к зимнему сезону. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, несмотря на теплую осень, ведомства полностью готовы к внезапным заморозкам и снегопадам. Подготовлено более тысячи единиц спецтехники и создан запас противогололедных материалов минимум на три месяца. Также подрядчики уже закрыли водопропускные трубы и смонтировали снегозадерживающие щиты.

В общей сложности на маршрутах будут работать 1119 машин, а при сложных метеоусловиях парк техники планируют наращивать. На 34 пескобазах накопили свыше 92,3 тысячи тонн песко-соляной смеси, 57,2 тысячи тонн песка, 14,3 тысячи тонн соли и 511 тонн реагентов. Для оперативного устранения дефектов в каждом дорожно-ремонтном предприятии хранится резерв холодного асфальтобетона. Это позволит быстро латать изъяны покрытия и гарантировать безопасный проезд.

Особое внимание уделят загруженным трассам К-12 «Новосибирск – Колывань – Томск», К-17р «Новосибирск – Кочки – Павлодар (в пред. РФ)», К-19р «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», а также участкам с крутыми спусками и подъемами. Здесь усилят патрулирование. Специалисты Территориального управления автомобильных дорог заранее проверили школьные маршруты: их будут контролировать ежедневно, а за срыв уборки подрядчикам грозят штрафные санкции.

ТУАД перешло на зимний режим с круглосуточным дежурством и налаженной связью с ГУ МЧС России по Новосибирской области, Управлением Госавтоинспекции и районными администрациями. Водители, попавшие в трудную ситуацию на трассах, смогут согреться в 36 мобильных пунктах обогрева. Специализированные машины готовы оказать не только тепловую, но и техническую помощь, ежегодно эта мера спасает от 30 до 60 человек.