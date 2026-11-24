В Кемеровской области за два года число обращений в Государственную инспекцию труда из-за невыплаты зарплаты выросло более чем вдвое — с 1023 в 2024 году до 2206 в 2026-м. Одновременно увеличилась и сумма погашенной задолженности: с 221 до 508 млн рублей. По оценке специалистов, последние четыре года ситуация оставалась нестабильной, главным образом из-за проблем в транспортной, угольной и строительной сферах.

Как сообщает kuzbass.aif.ru, крупнейшими должниками считаются шахта «Спиридоновская» в Киселёвске и «Северный Кузбасс» в Берёзовском. Первое предприятие задолжало почти 700 работникам свыше 250 млн рублей, второе — около 650 млн рублей почти тысяче сотрудников. На «Спиридоновской» введено внешнее управление, в отношении «Северного Кузбасса» с июня действует процедура наблюдения по делу о банкротстве.

В инспекции труда пояснили, что официально трудоустроенному работнику следует сначала направить работодателю письменное требование о погашении долга заказным письмом с описью вложения, а затем обращаться в ГИТ или суд. За каждый день задержки положена компенсация не ниже 1/150 ключевой ставки Банка России.