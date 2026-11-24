Губернатор Андрей Травников выступил на заседании Совета Федерации, посвящённом интеллектуальной собственности как стратегическому ресурсу социально-экономического развития России. Мероприятие провела Председатель Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко.

Глава региона сообщил, что Новосибирская область несколько лет подряд входит в первую десятку субъектов страны по числу заявок на объекты интеллектуальной собственности и коэффициенту изобретательской активности. По заявкам на изобретения, программы для ЭВМ и товарные знаки регион занимает первое место в Сибирском федеральном округе. В 2025 году область вошла в число лидеров Всероссийского конкурса Роспатента «Успешный патент», а Новосибирский приборостроительный завод и компания «Вермилоджик» стали его лауреатами.

Андрей Травников отметил, что такие результаты обусловлены научно-инновационной специализацией региона и системной работой по выстраиванию инфраструктуры в этой сфере. В частности, в 2021 году область одной из первых подписала соглашение с Минэкономразвития России и Роспатентом. К 2029 году планируется увеличить число заявок на изобретения, полезные модели и промышленные образцы до 810.

Уже пять лет в Новосибирске действует Сибирский центр Федерального института промышленной собственности (ФИПС), что позволяет сократить сроки выдачи охранных документов. В двух вузах и одном академическом институте функционируют центры трансфера технологий, а три центра поддержки технологий и инноваций обеспечивают изобретателям доступ к технической информации.

АНО «Мой бизнес НСО» проводит бесплатные семинары для малого и среднего бизнеса, а на условиях софинансирования помогает оформлять патенты и товарные знаки: в 2026 году оказана 101 такая услуга. С 2022 по 2026 годы на базе Сибирского центра ФИПС квалификацию повысили 426 молодых специалистов, а в текущем году по федеральному проекту «Активные меры содействия занятости» обучились 58 человек.

Развитию патентной культуры также способствуют площадки Технопром, OpenBio и Сибирская венчурная ярмарка. В рамках Технопрома четвёртый год работает Школа молодых учёных по интеллектуальной собственности, слушателями которой стали более трёх тысяч человек.