Губернатор Новосибирской области Андрей Травников заверил депутатов, что проект бюджета на 2027–2029 годы полностью обеспечивает социальные обязательства региона, пишет Сиб.фм.

Глава области опроверг заявления о сокращении поддержки бюджетников, назвав эти расходы безусловным приоритетом, который будет выполнен даже в условиях жесткой экономии «копейка в копейку».

Травников отметил конструктивный характер дискуссии и подчеркнул, что регион продолжит активно участвовать в федеральных программах для финансирования новых объектов. Все спорные вопросы планируется детально проработать и найти компромиссные решения до второго чтения, срок внесения поправок к которому истекает 1 декабря.