Власти Новосибирской области рассматривают возможность привлечения китайских туристов не только в регион, но и в соседние территории. Для этого планируют разработать общие маршруты с Кузбассом и Республикой Алтай. Предполагается, что знакомство с Сибирью иностранные путешественники будут начинать с Новосибирска, после чего смогут посетить горнолыжные комплексы Шерегеш и Манжерок, а также другие достопримечательности. Об этом сообщили в областном Минэкономразвития.

Инициатива стала результатом общения с представителями туристической отрасли Китая. По мнению организаторов, гостям из КНР бывает непросто разобраться в географии российских городов. Объединение нескольких регионов в одну программу позволит предложить им более понятный и насыщенный маршрут.

Туристические возможности Новосибирской области представили в рамках программы «Открой свою Россию 2.0». Особое внимание уделили научно-познавательному направлению. Для зарубежных путешественников хотят подготовить посещения университетов и научных учреждений, а также экскурсии с профориентационной составляющей.

Отдельный интерес у китайских туроператоров вызвал Новосибирский зоопарк. Как рассказала руководитель Туристско-информационного центра Алина Рудакова, у представителей КНР есть свой любимец — манул, за жизнью которого они наблюдают в интернете.

Среди преимуществ региона участники переговоров также выделили прямые авиарейсы в Китай и развитую транспортную инфраструктуру. Кроме туристических программ, китайской стороне предложили организовать деловые поездки на предприятия Новосибирской области.

Презентация проекта прошла 13 ноября в рамках финального этапа программы. Результаты конкурса ожидаются в декабре. Проекты, которые получат поддержку, в 2027 году смогут продвигать на зарубежных туристических рынках.