В субботу, 28 ноября, геомагнитная обстановка в Новосибирской области останется относительно спокойной. При этом специалисты допускают небольшие колебания магнитного поля Земли, которые могут привести к слабым возмущениям.

По предварительным прогнозам, индекс геомагнитной активности Kp в течение дня составит около 3–4 баллов. В начале суток показатель может приблизиться к 3,7, после чего снизится примерно до трёх.

При этом прогнозы относительно возможной магнитной бури расходятся. Некоторые данные допускают слабое возмущение уровня G1, однако другие источники не ожидают достижения порога полноценной магнитной бури.

Для средних широт Западной Сибири вероятность спокойной геомагнитной обстановки оценивается в 39%. Шанс возникновения возмущений составляет 35%, а слабой магнитной бури — 26%.

Таким образом, серьёзных геомагнитных потрясений в регионе не прогнозируется. Однако метеочувствительные люди могут обратить внимание на самочувствие и возможный дискомфорт в течение дня. Прогнозируемые колебания не свидетельствуют о существенных рисках для работы бытовой техники.