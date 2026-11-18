Певец Митя Фомин публично выразил тревогу по поводу возможного уничтожения Соснового бора в Новосибирске, назвав эту природную зону угрозой исчезновения, пишет Сиб.фм.

Артист, родившийся в Калининском районе города, поделился в соцсетях личными воспоминаниями о том, как в детстве проводил там время с семьей, особенно любя зимние лыжные прогулки воскресными днями.

Для Фомина это место стало символом отдыха и вдохновения не только для него лично, но и для всех сибиряков, подчеркивая, что регион немыслим без своих хвойных лесов.