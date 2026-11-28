В субботу, 28 ноября, в Новосибирске ожидается ухудшение погодных условий. Город накроют осадки в виде мокрого снега, а на дорогах образуется гололедица. Прогноз опубликовали синоптики Западно-Сибирского УГМС.

Утром температура воздуха составит от 0 до -2 градусов. В дневные часы потеплеет до +1 градуса, однако вместе с повышением температуры начнётся мокрый снег. Юго-западный ветер усилится до 10–15 метров в секунду.

Согласно прогнозу сервиса Gismeteo, за день в городе может выпасть около 3,7 мм осадков.

Непогода затронет и другие районы Новосибирской области. Там ожидаются метель, мокрый снег и сложная дорожная обстановка. Порывы ветра местами будут достигать 20 метров в секунду, а воздух прогреется до +4 градусов.