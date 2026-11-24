Заказчиком ремонта выступило муниципальное учреждение «Гормост», которое уже заключило контракт с подрядчиком. В настоящее время на переправе ведётся подготовка к основному этапу строительства. Полностью завершить работы рассчитывают в ноябре 2028 года.

Проект предполагает не только восстановление существующих конструкций, но и увеличение ширины моста. На переправе расширят проезжую часть и оборудуют пешеходную зону.

В ходе ремонта специалисты обновят дорожное покрытие, установят новые ограждения, заменят гидроизоляцию и приведут в нормативное состояние деформационные швы.

Кроме того, предусмотрено укрепление мостовых конусов, монтаж системы отвода воды и восстановление бетонных и железобетонных конструкций опор и пролётных строений. Отдельное внимание уделят модернизации освещения.