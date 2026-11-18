На улицах Новосибирска появились тематические баннеры «СТОПДРОП», призванные наглядно объяснить, чем опасно дропперство. Так в городе противодействуют мошенникам, которые активно используют несовершеннолетних для обналичивания украденных денег.

Только за десять месяцев 2026 года в регионе к уголовной ответственности привлекли 24 подростка. Мошенники легко находят уязвимых детей, предлагая им легкий заработок за переводы по чужим картам. При этом сами несовершеннолетние часто даже не подозревают, что становятся соучастниками таких преступлений.

Сибирский ГУ Банка России, мэрия Новосибирска, региональное МВД и прокуратура выстроили многоканальную систему предупреждения. Уличные стенды дополняют очные лекции в школах, специализированные выставки на молодежных форумах и раздача памяток. Активно привлекаются блогеры, а в соцсетях и мессенджерах публикуются материалы, объясняющие риски на понятном подросткам языке.

В мэрии подчеркивают, что главная цель — донести до детей реальные правовые последствия. Охватывая самих школьников, их родителей и педагогов, организаторы надеются лишить злоумышленников главной уязвимости и не дать подросткам стать послушным инструментом в руках преступников.