Конец ноября в Новосибирске будет сопровождаться осадками и постепенным похолоданием. В старину по погоде в последние дни осени пытались определить, какой будет предстоящая зима. Народные приметы, связанные с этим периодом, собрал Сиб.фм.

По прогнозу «Яндекс Погоды», в ближайшие дни в городе ожидаются дождь, мокрый снег и снег. В начале недели температура будет держаться около нуля и немного выше. Однако к 29–30 ноября ожидается похолодание: воздух может остыть до −8 градусов.

Согласно народным наблюдениям, продолжительные дожди в конце осени считались предвестниками сырой и относительно мягкой зимы. Предполагалось, что в холодный сезон будут часто сменяться оттепели и заморозки, из-за чего на дорогах могут появляться гололёд и слякоть.

Дождь в сопровождении сильного ветра связывали с резкими переменами погоды. По приметам, после потепления следовали морозы, а затем могли приходить метели. Ветер, как считали предки, поднимал снег с земли и создавал позёмку и заносы.

Если дождь переходил в мокрый снег, это воспринимали как знак снежного, но не слишком холодного начала зимы. Ожидалось, что в декабре осадков будет много, а устойчивые морозы установятся позднее.

Отдельная примета касалась ситуации, когда после кратковременного сильного дождя ночью наступал мороз. Такое сочетание считали признаком скорого прихода холодов. Если вода замерзала, а снег начинал задерживаться на земле, это означало, что зима постепенно вступает в свои права.

Таким образом, по народным поверьям, погода последних дней ноября может указывать на сырую и нестабильную зиму с осадками, оттепелями и периодическими похолоданиями. Однако приметы не являются научным методом долгосрочного прогнозирования: реальная погода будет зависеть от атмосферных процессов.