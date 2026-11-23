Самовольное украшение подъездов к Новому году может обернуться для новосибирцев штрафами от 5 до 15 тысяч рублей за нарушение правил пожарной безопасности.

Адвокат Алексей Белоус поясняет в беседе с Сиб.фм, что елки и гирлянды создают горючую нагрузку на путях эвакуации, что строго запрещено законом. В случае возгорания сумма штрафа возрастает до 50 тысяч рублей, а при трагических последствиях возможна уголовная ответственность.

Кроме того, Госдума рассматривает законопроект об удвоении этих штрафов. Чтобы избежать проблем, жильцам следует согласовать декор на общем собрании, использовать негорючие материалы и ни в коем случае не перекрывать эвакуационные выходы.