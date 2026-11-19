Жители Новосибирска до 27 ноября могут обратиться за бесплатной консультацией по вопросам защиты прав потребителей при пользовании транспортными услугами. Специалисты Роспотребнадзора разъясняют, как действовать в спорных ситуациях, связанных с перевозкой пассажиров, багажа и грузов.

Также можно получить информацию о правах клиентов при оказании сопутствующих услуг, включая транспортное экспедирование и погрузочно-разгрузочные работы. Об этом сообщили представители ведомства.

Для консультаций работает специализированная горячая линия по номеру 8-800-350-50-60. Позвонить можно с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:00. Ежедневно предусмотрен технический перерыв с 12:00 до 12:45.

Кроме того, вопросы принимают по телефону Единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Он работает круглосуточно, без выходных.

Звонки на обе линии бесплатны для абонентов всех операторов связи на территории России.