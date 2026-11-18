При выборе автосервиса стоит изучить отзывы на независимых площадках, особенно негативные: если компания оставляет претензии без ответа, это может говорить о слабой работе с клиентами.

Также подозрение могут вызвать многочисленные восторженные комментарии, опубликованные почти одновременно. Как сообщил NEWS.ru автоэксперт, директор ПЭК: TECH Кирилл Евсеев, при сдаче машины важно подробно описать неисправность и проверить, чтобы в документах указали комплектацию, повреждения, пробег, уровень топлива и вещи в салоне.