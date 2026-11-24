В Новосибирской области организовали консультационную линию для граждан, столкнувшихся с нарушением прав при пользовании транспортом. Обратиться за помощью можно до 27 ноября.

Специалисты принимают вопросы, связанные с авиаперевозками, железнодорожным и водным транспортом. В частности, пассажиры могут сообщить о задержках рейсов, проблемах с багажом, отказах в возврате денег за билеты и других спорных ситуациях.

Для консультаций предусмотрен бесплатный номер 8-800-350-5060. Позвонить можно с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:00. Перерыв на обед не предусмотрен.

Для тех, кто не сможет обратиться в указанный период, работает единая справочная линия Роспотребнадзора. Заявления и вопросы принимают круглосуточно по телефону 8-800-555-49-43. Звонок бесплатный.