Жители Новосибирска могут украшать окна своих квартир к Новому году, однако в некоторых случаях праздничный декор способен привести к юридическим последствиям. О том, когда за наклейки, гирлянды и мишуру могут потребовать компенсацию или привлечь к ответственности, Сиб.фм рассказал адвокат Алексей Белоус.

По словам юриста, владельцы квартир вправе самостоятельно оформлять свое жилье, если это не нарушает законодательство и интересы окружающих. Поэтому гирлянды, наклейки и мишура, размещенные на внутренней стороне окон, не требуют согласования с управляющей компанией или другими жильцами.

При этом правила могут быть другими, если украшения закреплены с внешней стороны окон. Такой декор уже может рассматриваться как часть фасада здания, а значит, на него распространяются требования к внешнему виду построек. Особое внимание этому вопросу следует уделить жителям первых этажей, чьи окна выходят на улицу рядом с коммерческими помещениями.

Еще один важный момент — соблюдение противопожарных требований. Само использование гирлянды без соответствующего сертификата не означает автоматического привлечения к ответственности. Значение имеют обстоятельства эксплуатации и последствия возможного нарушения.

Как пояснил Белоус, если из-за нарушения правил пожарной безопасности возникнет возгорание, которое повредит чужое имущество или причинит вред здоровью легкой либо средней тяжести, гражданину может грозить штраф от 40 до 50 тысяч рублей по части 6 статьи 20.4 КоАП РФ.

Если пожар приведет к тяжкому вреду здоровью или гибели человека, возможна уголовная ответственность по статье 219 УК РФ. В случае уничтожения чужого имущества в крупном размере из-за неосторожного обращения с огнем может применяться статья 168 УК РФ.

Свои особенности есть и у оформления съемного жилья. Если при украшении окна будут повреждены стеклопакет или другое имущество, владелец квартиры вправе потребовать возмещения причиненного ущерба. Однако речь в таком случае идет о гражданско-правовой ответственности, а не о штрафе за новогодний декор.

Таким образом, украшать окна изнутри собственной квартиры можно без специальных разрешений. Главное — соблюдать правила безопасности и не допускать повреждения чужого имущества.