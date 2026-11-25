Мошенники предлагают россиянам получить «государственную» 13-ю зарплату или праздничную премию, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Синицын. В сообщениях от имени банков или госорганов получателей просят перейти по ссылке и указать данные карты для выплаты, например, 15 тысяч рублей.

Ссылки ведут на фишинговые сайты, где злоумышленники могут похитить банковские данные. Иногда от жертв требуют оплатить вымышленную комиссию или налог. Юрист отметил, что подобные схемы особенно распространены перед Новым годом.