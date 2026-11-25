Мошенники звонят россиянам под видом сотрудников цветочных магазинов и сообщают о букете от тайного поклонника, предупреждает МВД. Жертве предлагают выбрать доставку или самовывоз, а также дополнительные услуги — например, открытку, пишут РИА Новости.

На следующий день аферисты снова связываются с получателем и под предлогом отчётности просят назвать код из СМС. В действительности это может быть код подтверждения для мобильного банка: передав его, человек рискует предоставить злоумышленникам доступ к своим счетам.