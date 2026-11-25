Мошенники создают поддельные сайты с готовыми домашними заданиями для школьников 5–11-х классов, чтобы собирать данные детей и родителей, сообщили РИА Новости в МВД. При регистрации или попытке открыть решения пользователей просят указать личную и контактную информацию.

Затем аферисты могут звонить родителям под видом учителей и просить продиктовать код из СМС, например, якобы для проверки данных или регистрации в электронном дневнике. Передача кода может привести к потере доступа к аккаунтам на «Госуслугах» или в банковских приложениях. В МВД напоминают: сотрудники школ не запрашивают такие коды, и сообщать их посторонним нельзя.