Искусственный интеллект всё активнее применяют в юридической сфере, однако его использование может привести к серьёзным ошибкам. В частности, в судебные документы попадают ссылки на несуществующие решения и вымышленные правовые нормы. На эту проблему обратила внимание генеральный директор компании «Юридические технологии», разработчика ИИ-ассистента для юристов «Стриж», Полина Омельчук, пишет RuNews24.ru.

По словам эксперта, к октябрю 2026 года российские суды уже десять раз привлекали участников процессов к ответственности за недостоверные цитаты и ссылки. Один из первых подобных случаев произошёл в мае: ООО «ЦСС» оштрафовали на 50 тысяч рублей после того, как компания использовала фиктивные судебные акты в кассационной жалобе.

С аналогичными ситуациями сталкиваются и за рубежом. Так, в Индии Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций, поскольку в них содержались ссылки на несуществующие судебные акты. В Англии суд отдельно напомнил представителям юридического сообщества о необходимости проверять достоверность используемых источников.

Омельчук подчеркнула, что ответственность наступает не за обращение к нейросетям как таковое, а за предоставление суду недостоверной информации. Поэтому юристам необходимо самостоятельно проверять сгенерированные искусственным интеллектом ссылки, цитаты и документы.