В Новосибирске водитель столкнулся с неожиданной разницей в стоимости топлива при оплате на АЗС. За литр бензина АИ-95 с него взяли на два рубля больше, чем было указано на электронном ценнике заправочной станции на улице Ватутина. Об этом сообщает VN.ru.

Автомобилист по имени Алексей заметил несоответствие уже после расчёта на кассе. В итоге сумма покупки превысила ту, на которую он рассчитывал, ориентируясь на табло.

Специалисты напоминают, что продавец обязан реализовывать товар по цене, заявленной покупателю. Если стоимость в чеке выше указанной на АЗС, водитель может потребовать вернуть переплату.

Для подтверждения нарушения рекомендуется сохранить чек и сделать фотографию табло с ценами. С этими доказательствами можно обратиться к руководству заправки. Если решить вопрос не удастся, автомобилист вправе направить жалобу в региональное управление Роспотребнадзора.