В Новосибирске определили план праздничного оформления и мероприятий к Новому году. В этом сезоне городская программа получила название «Новосибирск — Главный новогодний». О подготовке к праздникам сообщили в мэрии.

Первые работы по установке декораций начнутся 23 ноября. Одной из основных площадок станет улица Ленина. Её отрезок между площадью Ленина и улицей Советской превратят в пешеходную зону. Движение автомобилей здесь ограничат до 29 января. На время праздников пространство украсят световым потолком и входной аркой, а также разместят арт-объекты в рамках «Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов».

Преобразятся и городские парки. В Театральном сквере появится главная новогодняя ёлка, Первомайский сквер украсит светодиодный фонтан, а в «Бугаков-парке» оборудуют световые тоннели, гирляндные галереи и фотозоны. Праздничные деревья установят не только в центре, но и в жилых районах — всего дополнительно появятся 20 елей.

Для поклонников зимнего спорта подготовят 11 катков в городских парках и 51 хоккейную площадку. На некоторых объектах предусмотрят пункты проката коньков.

Отдельная часть программы будет посвящена культурным событиям. С 1 декабря по 10 января в культурном комплексе имени В. Маяковского откроется Резиденция Нового года.

Встречу 2027 года организуют и в центре города. В ночь с 31 декабря на 1 января, с 22:00 до 02:00, праздничная программа развернётся возле здания НОВАТа.

С 3 по 8 января для жителей и гостей города организуют экскурсии по специальному «Первому новогоднему маршруту». Ещё одним крупным событием станет Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры. Он пройдёт в парке «Арена» с 4 января уже в 27-й раз. Темой фестиваля в этом году станет Год географии.