После отмены визовых ограничений путешественники из Вьетнама стали активнее бронировать жильё в российских городах. В частности, спрос на размещение в Новосибирске увеличился на 12%. Об этом свидетельствуют данные сервиса бронирования «Островок».

Безвизовый режим между Россией и Вьетнамом начал действовать 15 октября 2026 года. За первый месяц после его введения количество бронирований российских гостиниц туристами из этой страны оказалось на 60% выше, чем за предыдущий месяц. Если сравнивать показатели за год, общий интерес вьетнамских путешественников к размещению в России вырос вдвое.

В целом за 2026 год спрос на отели со стороны гостей из Вьетнама увеличился на 25% относительно прошлого года. Аналогичный рост зафиксировали среди туристов из Китая и Индии. Показатель по путешественникам из Турции оказался выше — на 40%.

Управляющий директор «Островка» Ирина Козлова связывает положительную динамику с упрощением въезда, доступностью авиаперелётов и стоимостью путешествий. По её мнению, отмена визовых требований может обеспечить дальнейший рост турпотока из Вьетнама, особенно в период новогодних каникул.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, иностранные туристы выбирают направления для знакомства с природой и активного отдыха. Так, число бронирований в Листвянке и Улан-Удэ увеличилось на 27%, во Владикавказе — на 19%. Новосибирск также вошёл в число городов, где отмечен рост интереса зарубежных гостей.