Новосибирск переходит к системному изменению архитектурно-градостроительного облика: от унификации вывесок и благоустройства дворов до масштабного замещения частного сектора современными микрорайонами в рамках механизмов комплексного развития территорий (КРТ).

Соответствующие вопросы обсудили в ходе пресс-конференции в новосибирском пресс-центре «Интерфакса», где заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – главный архитектор города Иван Штурбабин рассказал о векторах развития городской среды.

По словам главного архитектора, в течение последнего года профильный департамент сосредоточился на детальном регулировании внешнего облика Новосибирска. Под особый контроль теперь взяты оформление витрин, размещение кондиционеров и наружной рекламы, а также содержание жилого фонда и благоустройство дворов, парков и скверов. Приведение всех элементов городской среды к единому эстетическому стандарту координируется через специальный штаб под руководством мэра Максима Кудрявцева с привлечением всех структурных подразделений мэрии.

Отдельное внимание на пресс-конференции уделили реновации частного сектора через механизм КРТ. На месте стихийной и разноплановой застройки планируется возведение современных жилых комплексов, обеспеченных социальной инфраструктурой, спортивными и рекреационными зонами.

Иван Штурбабин подчеркнул, что процесс замещения частного сектора многоэтажной застройкой опирается на исторические градостроительные документы. Он напомнил, что еще в протоколах горисполкома 1950-х годов и советах при главном архитекторе 1960-х годов поднималась проблема бесконтрольного расширения индивидуальных домов. Территории, которые сегодня воспринимаются как частный сектор (например, на левом берегу Оби или вдоль улицы Кирова), в генеральных планах прошлых лет изначально проектировались под комплексную многоэтажную застройку. Именно поэтому там заблаговременно прокладывались широкие магистрали и закладывались коридоры для перспективных линий метро и рельсового транспорта.

Главный архитектор отметил, что диалог между властями, депутатами и собственниками частных домов сегодня проходит непросто, однако вектор задан четко: все кварталы должны развиваться как крупные микрорайоны по договорам КРТ, что соответствует общероссийскому тренду. В качестве примера он привел Октябрьский район, где сейчас ведется сложный этап согласования с жителями и выбор застройщика для КРТ в границах улиц Грибоедова, Кирова, Автогенной, Коммунстроевской и III Интернационала.