Новосибирская модель Анастасия Меновщикова прошла в финал конкурса «Мисс Россия — 2026». Она оказалась среди 50 претенденток на главную корону, успешно преодолев отбор, в котором участвовали около 90 тысяч девушек со всей страны.

Как рассказала Анастасия, приглашение попробовать свои силы в конкурсе она получила от организаторов. К модельной карьере девушка пришла в 15 лет. За это время она успела поработать за рубежом, в том числе в Южной Корее, Китае и Вьетнаме.

Помимо модельной деятельности, сибирячка получает юридическое образование в колледже при Сибирском университете потребительской кооперации.

Сейчас участницы финального этапа находятся в Москве. Им предстоит пройти интенсивную подготовку: занятия по дефиле, хореографии и актёрскому мастерству, спортивные тренировки и фотосессии.

Решающий этап конкурса запланирован на 12 декабря. Он пройдёт в концертном зале «Барвиха Luxury Village». Имя обладательницы титула определит профессиональное жюри.