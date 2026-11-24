После смерти жителя Новосибирска его органы и ткани передали шести пациентам, нуждавшимся в медицинской помощи. Четверым пересадка дала возможность продолжить жизнь, ещё два человека благодаря донорству смогли восстановить зрение. Подобную практику называют мультиорганным донорством.

В Новосибирской областной больнице рассказали, что потенциальными донорами нередко становятся пациенты, умершие вследствие инсульта. После необходимых медицинских процедур и подтверждения возможности донорства органы извлекают в ходе одной операции, а затем распределяют между профильными клиниками.

По словам главного внештатного трансплантолога регионального Минздрава Александра Быкова, печень и почки пересаживают в Новосибирской областной больнице. Роговицы направляют в областную больницу или МНТК, а сердце — в клинику Мешалкина.

Одной из тех, кому трансплантация помогла вернуться к полноценной жизни, стала сибирячка Ирина Руди. Проблемы со здоровьем у неё начались в 2007 году, когда появились первые боли. В 2009 году врачи выявили у женщины первичный склерозирующий холангит.

Медики установили, что единственным эффективным вариантом лечения для пациентки была пересадка печени. Операцию выполнили в 2017 году. Тогда один донор помог сразу нескольким людям, в том числе Ирине.

В настоящее время в Новосибирской области около 140 пациентов ожидают трансплантации. Для них донорские органы остаются возможностью получить необходимое лечение и сохранить жизнь.