Мошенники активно используют ажиотаж вокруг игровых приставок, заманивая покупателей низкими ценами и обещаниями быстрой доставки. Об этом сообщили в МВД России.

Часто после перевода денег на личные счета продавец исчезает, а в посылке оказывается совсем не то, что заказывали. Чтобы не стать жертвой обмана, никогда не соглашайтесь на предоплату незнакомцам и не переходите для оплаты по сторонним ссылкам за пределы официальных площадок.

Всегда тщательно проверяйте историю и отзывы продавца, а при получении заказа осматривайте содержимое до подтверждения сделки, сохраняя всю переписку и чеки на случай спора.