Представители пчеловодческого сообщества Новосибирской области выступили с инициативой пересмотреть правила применения химикатов на сельскохозяйственных угодьях. Вопрос безопасности обработки полей подняли 18 ноября во время заседания круглого стола в региональной Общественной палате. Об этом сообщает Infopro54.

По словам члена правления Союза пчеловодов России Андрея Долгих, аграрные предприятия региона широко применяют средства химической защиты растений, включая баковые смеси.

Пчеловоды опасаются, что использование таких препаратов приводит к массовой гибели насекомых. Ещё один повод для беспокойства — возможное накопление химических веществ в почве и выращенной сельхозпродукции.

В качестве решения представители отрасли предлагают пересмотреть систему проверки пестицидов, усилить лабораторный контроль за содержанием их остатков в продуктах питания и развивать менее вредные для окружающей среды методы защиты посевов.

В ходе встречи участники рассмотрели и положительный опыт сельхозпредприятия из Саратовской области, которое стремится сократить применение химических препаратов при обработке полей.

По итогам обсуждения прозвучало предложение продолжить работу над проблемой совместно с научным сообществом, аграриями и профильными государственными структурами.