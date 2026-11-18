Колыванский районный суд Новосибирской области оставил без изменений решение о лишении водительских прав местного жителя Дениса Подгорского. Мужчина не согласен с вердиктом и намерен продолжить судебное разбирательство. Об этом он сообщил 18 ноября, пишет Сиб.фм.

История произошла 15 июля 2026 года в селе Скала. Инспекторы ДПС Роман Халин и Виктор Терёшин заметили припаркованный возле дома на улице Учительской автомобиль УАЗ «ПРОФИ». Внутри находился Подгорский. По словам мужчины, он только вернулся с работы и не собирался никуда ехать.

Полицейские предложили ему пройти проверку на алкоголь. Прибор показал 0,000 мг/л, однако позднее сотрудники составили протокол об отказе от медицинского освидетельствования. В документе в качестве признаков опьянения указали изменение цвета лица и поведение, не соответствующее обстановке.

8 октября мировой судья признала Подгорского виновным. Ему назначили штраф в размере 45 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года. При вынесении решения суд учёл видеозапись с регистратора патрульного автомобиля.

Защита с таким выводом не согласилась. Юрист Андрей Петров утверждает, что запись показывает неподвижно стоящую машину, а сам Подгорский не управлял транспортом. По его мнению, нахождение человека внутри припаркованного автомобиля не означает, что он является водителем. Также адвокат обратил внимание на отсутствие непрерывной видеозаписи процедуры отстранения и направления на медицинское освидетельствование.

Кроме того, защита поставила под сомнение законность действий инспекторов. По словам юриста, сотрудники получили информацию о возможном употреблении наркотиков от неизвестного человека, но не оформили необходимые документы для проверки сообщения. В жалобе адвокат указал на возможные признаки злоупотребления должностными полномочиями.

Подгорский также направил обращения в прокуратуру, МВД и Следственный комитет. На момент публикации решения по ним не были приняты. Сам мужчина заявил, что намерен обжаловать судебный вердикт в вышестоящей инстанции.