В Новосибирской области завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя региона, обвиняемого в попытке убить собственную маленькую дочь. Материалы дела переданы в суд. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Инцидент произошёл утром 16 сентября 2026 года в селе Верх-Тула. По данным следствия, мужчина находился дома в состоянии алкогольного опьянения и пытался успокоить проснувшуюся полуторагодовалую девочку. Однако плач ребёнка вызвал у него приступ агрессии.

Следователи установили, что отец избил дочь, нанеся ей многочисленные удары по разным частям тела, а затем несколько раз с силой бросил её на пол и диван.

Прекратить насилие смогли мать ребёнка и соседи. Они вызвали полицию, после чего мужчину задержали на месте происшествия.

Пострадавшую девочку доставили в больницу. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Мужчине предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью (ч. 3 ст. 30, п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Следствие завершило сбор доказательств, а прокурор утвердил обвинительное заключение. Теперь уголовное дело рассмотрит суд.