В Сузунском районе Новосибирской области местный житель организовал авторазбор на территории гаража, который находится в федеральной собственности. Нарушение выявила районная прокуратура во время проверки соблюдения законодательства об использовании государственного имущества.

Установлено, что помещение принадлежит ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии Новосибирской области», однако гражданин использовал его для разбора автомобилей без законных оснований.

Для устранения нарушения прокуратура внесла представление главному врачу учреждения. После рассмотрения документа гараж освободили.

Кроме того, организатора незаконного авторазбора привлекли к административной ответственности по части 2 статьи 7.24 КоАП РФ. Ему назначили штраф за использование объекта федеральной нежилой собственности без надлежащим образом оформленных документов.