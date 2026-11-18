В Новосибирской области после прокурорских проверок устранили нарушения в работе 16 котельных. Также специалисты привели в надлежащее состояние участок тепловой сети, от которого зависит подача отопления более чем 14 тысячам жителей.

Как сообщили в управлении Генеральной прокуратуры России по Сибирскому федеральному округу, поводом для проверки стали обращения граждан на горячую линию по вопросам ЖКХ, организованную в июне 2026 года.

Проверки провели по поручению заместителя генерального прокурора России Сергея Зайцева. По их итогам надзорное ведомство добилось устранения выявленных проблем.

В прокуратуре отметили, что продолжают следить за соблюдением законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Особое внимание уделяется обеспечению жителей бесперебойным теплоснабжением.