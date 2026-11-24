В Новосибирске в среду установится пасмурная погода с осадками и температурой около нуля. Из-за тумана и возможной гололедицы участникам дорожного движения советуют проявлять повышенную внимательность.

По данным ГКУ НСО ЦОДД, в дневные часы столбики термометров покажут от −1 до 0 градусов. Ожидается снег, а юго-восточный ветер будет достигать 6–12 метров в секунду. Влажность воздуха составит 93%, атмосферное давление — 754 мм ртутного столба.

В ночь на четверг похолодает до −1…−3 градусов. Облачность сохранится, ветер сменится не будет и продолжит дуть с юго-востока со скоростью 6–11 метров в секунду. Влажность снизится до 89%, давление поднимется до 756 мм ртутного столба.

Сложные погодные условия могут привести к ухудшению видимости и образованию скользких участков на дорогах и тротуарах. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, держать увеличенную дистанцию и не совершать резких манёвров. Пешеходам следует осторожно переходить проезжую часть и внимательно смотреть под ноги.