В октябре 2026 года средний чек в платных медицинских учреждениях Новосибирской области составил 5 919 рублей — на 13% больше, чем годом ранее, сообщил Сиб.фм производитель кассового оборудования и ИТ-компания «Эвотор».

Информация основана на агрегированных обезличенных фискальных данных касс «Эвотор» в регионе, и специалисты сравнили показатели октября 2026 и октября 2025 года в среднем на одну кассу.

Анализ показывает, что спрос на платную медицину за год немного просел: количество оказанных услуг по числу чеков сократилось на 3%, однако рост стоимости услуг с лихвой компенсировал это снижение — оборот медицинских организаций увеличился на 10%.