Студенты Новосибирского речного колледжа в формате телемоста обсудили с военнослужащими соединений беспилотных систем специфику службы, этапы подготовки и быт в зоне специальной военной операции. Подразделения войск беспилотных авиационных систем (БПЛА) остаются максимально актуальными и востребованными среди добровольцев из Новосибирской области.

В ходе мероприятия опытом поделился студент третьего курса Артем, заключивший контракт с Министерством обороны РФ в феврале. После обучения он выполнил первое боевое задание уже в апреле. Молодой человек отметил, что служба позволила ему переосмыслить жизнь и получить возможность финансово поддерживать родственников. Он также подчеркнул наличие региональных мер поддержки, включая скидки на оплату коммунальных услуг.

Обучение новобранцев проходит в специальных центрах под руководством инструкторов с боевым опытом. Навыки управления дронами востребованы не только на фронте, но и в гражданской сфере, в том числе в сельском хозяйстве, геодезии, картографии, МЧС, аэросъемке и доставке грузов.

Кандидатам от 18 до 45 лет предлагаются контракты сроком от одного года, включающие два месяца обучения и десять месяцев службы. При поступлении выплачивается сумма до 2 млн рублей, ежемесячное денежное содержание составляет 224 тысячи рублей, а боевые задачи оплачиваются дополнительно до 500 тысяч рублей. Гарантируется увольнение по истечении срока контракта.

Для контрактников в Новосибирской области предусмотрены академический отпуск с сохранением места в вузах и колледжах, поступление в высшие учебные заведения вне конкурса на бюджет, кредитные и налоговые каникулы, а также бесплатное лечение и реабилитация. Подробная информация о службе размещена на сайте kontrakt.nso.ru и доступна по номеру 117.