В Новосибирской области руководителя образовательного учреждения привлекли к административной ответственности за бездействие в работе с семьёй, находящейся в сложной жизненной ситуации. Мировой судья назначил директору штраф в размере 2 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Поводом для проверки стало невыполнение решения комиссии по делам несовершеннолетних в Татарском муниципальном округе. Руководитель должен был обеспечить профилактическую работу с семьёй, определить сотрудника, ответственного за её проведение, и составить план необходимых мероприятий.

Однако Татарская межрайонная прокуратура выяснила, что в установленный срок поручение осталось невыполненным. Специалисты не приступили к работе, а условия жизни семьи не находились под контролем учреждения.

После проверки прокурор возбудил в отношении директора административное дело по статье 12.14 областного закона об административных правонарушениях. Она предусматривает наказание за игнорирование решений комиссий по делам несовершеннолетних.

Суд признал руководителя виновным и оштрафовал на 2 тысячи рублей. В прокуратуре уточнили, что выявленные нарушения к настоящему времени устранены.