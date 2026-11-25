На одной из популярных онлайн-площадок появилось объявление о продаже старинной иконы Георгия Победоносца. Владелец оценил религиозную реликвию в 150 тысяч рублей и утверждает, что она была создана в XVIII веке.

На изображении представлен Георгий Победоносец верхом на коне, который поражает змея. Судя по опубликованным фотографиям, икона имеет заметные следы времени: краска потемнела, а поверхность покрыта признаками естественного старения.

В описании продавец настаивает на подлинности предмета и отдельно указывает, что икона является древней и не относится к подделкам. В качестве страны происхождения обозначена Россия.