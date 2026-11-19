Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение по спору между городской администрацией и компанией ООО «А-2», которая занималась коммерческой деятельностью на территории Заельцовского парка. Арендатора обязали вернуть лесной участок муниципалитету и выплатить почти 4,5 млн рублей. Судебный акт пока не вступил в законную силу.

Поводом для разбирательства стал иск департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска. Ведомство потребовало расторгнуть договор аренды, поскольку, по мнению муниципалитета, территория использовалась с нарушением установленного назначения.

Землю компании передали для строительства и обслуживания гидротехнических объектов. Однако на участке появилась коммерческая инфраструктура: каток «Горячий лед», горка для катания на тюбингах, шашлычная, беседки и парковка.

Компания возражала против претензий мэрии. Представители ООО «А-2» утверждали, что не смогли реализовать проект освоения лесов из-за отрицательного заключения, выданного муниципальными структурами. По их мнению, это обстоятельство препятствовало использованию участка в соответствии с договором.

Суд не принял эти объяснения. В решении указано, что арендатор обязан был самостоятельно обеспечивать надлежащее использование территории и следить за её состоянием. Кроме того, арбитраж пришёл к выводу, что договор аренды фактически использовался для придания законного вида коммерческой деятельности на лесном участке. Суд также отметил, что получение дохода от катка, проката коньков, шашлычной и беседок было фактической целью компании, а коммерческое использование территории началось ещё до заключения договора.

Согласно постановлению, после вступления решения в силу у ООО «А-2» будет два месяца, чтобы освободить участок и привести его в состояние, соответствующее требованиям лесного хозяйства. Это предполагает демонтаж катка и других объектов коммерческой инфраструктуры.

Помимо этого, с организации взыскали 4 493 913 рублей неосновательного обогащения.

Дополнительные вопросы вызывает и дальнейшее существование самой компании. В конце октября регистрирующий орган сообщил о предстоящем исключении ООО «А-2» из Единого государственного реестра юридических лиц.

При этом решение арбитражного суда ещё может быть обжаловано в вышестоящей инстанции.