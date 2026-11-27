Вопросы поддержки института материнства и детства, а также реализации национального проекта «Семья» обсудили 26 ноября на пресс-конференции, в которой приняли участие заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Евгения Марущак и заместитель министра культуры Новосибирской области Владимир Деев.

Евгения Марущак заявила, что правительство региона продолжит совершенствовать систему поддержки семей. По ее словам, будут развиваться профилактические программы, внедряться новые форматы помощи и укрепляться межведомственное взаимодействие.

Владимир Деев сообщил, что в библиотеках, домах культуры, театрах и музеях пройдут концерты и праздничные программы. Ключевые события состоятся в Новосибирске. 27 ноября на площадке «Сибирь-Концерт» Государственный академический Сибирский русский народный хор представит программу «Вам наши души и сердца…». 29 ноября концерт запланирован в камерном зале Новосибирской государственной филармонии. Также Новосибирский краеведческий музей подготовил экскурсию «Материнство в мире дикой природы», а зрителям покажут документальный спектакль «Молодая мама. Инструкция по применению».

В регионе действуют меры материального и нематериального поощрения матерей. Многодетные мамы, воспитавшие пять и более детей, награждаются знаком отличия «За материнскую доблесть». Эта награда дает право на звание «Ветеран труда» и соответствующие льготы. Кроме того, для многодетных матерей предусмотрены досрочный выход на пенсию и возможность брать ежегодный оплачиваемый отпуск в удобное время. Семьи также могут посещать государственные музеи и парки культуры бесплатно или на льготных условиях.

Ежегодно в области проводят конкурсы «Семейные ценности» и «Отец года». Супружеские пары, прожившие в браке более 25 лет, получают медали «За любовь и верность». Новосибирские семьи регулярно участвуют в федеральных проектах. В текущем году семья из Искитима победила во Всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья», а еще одна семья стала лауреатом конкурса «Это у нас семейное».

Подробнее о программе мероприятий ко Дню матери можно узнать на сайте министерства культуры Новосибирской области.