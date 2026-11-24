В преддверии новогодних праздников в Новосибирской области вводят усиленный контроль за состоянием лесов. Основная задача специалистов — не допустить незаконной вырубки хвойных деревьев, которые пользуются повышенным спросом перед Новым годом.

Для выявления нарушителей сотрудники лесной охраны используют современные технические средства. В частности, патрулирование проводят с применением беспилотников и фотоловушек. Об усилении контроля сообщил заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Иван Белозеров.

По информации Рослесхоза, за прошлый год в разных регионах России обнаружили 185 случаев незаконной заготовки новогодних деревьев. Всего нарушители срубили около двух тысяч елей.

В Новосибирской области за минувший год лесные инспекторы организовали 1 430 проверок, 140 из них прошли совместно с представителями правоохранительных органов. В результате выявили три факта незаконной рубки — всего было уничтожено семь елей. Нарушителей привлекли к ответственности, причинённый ущерб они возместили.

В 2026 году в регионе зарегистрировали ещё один случай незаконной вырубки. Собранные материалы направили в правоохранительные органы.

За незаконную рубку деревьев предусмотрены административные меры, а в отдельных случаях — уголовная ответственность.

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.