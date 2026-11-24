В Новосибирске госпитализировали 71-летнюю женщину, которая длительное время оставалась одна в квартире и не могла самостоятельно передвигаться. Пенсионерка по имени Светлана нуждалась в постоянном уходе. О ее положении стало известно после обращения к зоозащитнице Елене Гришиной, которая занялась ситуацией, пишет Горсайт.

Первой тревогу забила почтальон. Во время визита она обнаружила пожилую женщину зажатой в металлическом стуле и вызвала экстренные службы. На место прибыли медики, полиция и сотрудники МЧС. Светлану освободили, однако после отъезда скорой помощи она вновь осталась без посторонней поддержки.

По словам активистов, пенсионерка жила в антисанитарных условиях, не могла самостоятельно ухаживать за собой и менять одежду. Соседи неоднократно жаловались на неприятный запах из квартиры. При этом родственники, в том числе падчерица женщины, по информации зоозащитников, не обеспечивали ей необходимую помощь.

Елена Гришина добилась повторного вмешательства социальных и медицинских служб. В итоге Светлану доставили в больницу на ОбьГЭСе. По предварительной информации, через семь дней ее могут выписать. После этого районная администрация намерена содействовать оформлению пенсионерки в дом-интернат для пожилых людей.

Кошек, находившихся в квартире, уже забрали и передали в приют.

Юрист Елена Попова пояснила, что для защиты женщины необходимо решить вопрос с официальным оформлением опеки. Недееспособность гражданина устанавливается в судебном порядке. Если опекун еще не назначен, обязанности по защите его интересов временно возлагаются на орган опеки и попечительства — на срок до назначения опекуна.

Также юрист обратила внимание на возможную ответственность за оставление человека, который не способен позаботиться о себе, без необходимой помощи.