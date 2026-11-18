Утром 18 ноября авиакомпания S7 отменила рейсы в Абакан и обратно: отменены рейс S7 5313 из Новосибирска и обратный S7 5314 из Абакана, а ещё несколько самолётов прибывают с задержкой, и информацию об этом разместили на онлайн-табло аэропорта Толмачёво.

Позже расписания ожидаются самолёты из Нижневартовска, Иркутска, Ханты-Мансийска, Талакана и Владивостока: в частности, прибытие рейса из Нижневартовска перенесли с 07:25 на 08:10, а одного из рейсов из Иркутска — с 07:50 на 08:45.

Самолёт из Хабаровска, напротив, прибудет раньше назначенного времени — в 08:50 вместо 09:15.