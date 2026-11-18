В Новосибирске в суд направили дело о подпольных мастерских по изготовлению и переделке оружия. Обвиняемых четверо. Об этом сообщили в Транспортной полиции Сибири.

По версии следствия, организатором был 47-летний мужчина, ранее судимый за сбыт оружия. Остальные участники группы изготавливали, переделывали и сбывали оружие.

У них изъяли 23 единицы боевого оружия, около 1000 боеприпасов и больше 700 граммов взрывчатки, а также детали для изготовления оружия.

Каждому предъявили от 3 до 15 обвинений по статьям о незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ. Дело направлено в Октябрьский районный суд Новосибирска.