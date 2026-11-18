Новосибирские теплоэнергетики анонсировали строительство новой перекачивающей насосной станции (ПНС-1), которая заменит устаревшее инженерное сооружение 1965 года постройки, расположенное вблизи Октябрьского моста. Как сообщили в «СГК-Новосибирск», вложения в масштабный проект составят более 1 млрд рублей, а итоговая смета будет утверждена после завершения всех проектно-изыскательских работ.

В 2027 году энергокомпания планирует закупить основное оборудование. Само строительство намечено на период 2027–2028 годов, а ввод объекта в эксплуатацию ожидается в 2029 году. Старую станцию выведут из эксплуатации.

Новая ПНС-1 будет прокачивать теплоноситель от Новосибирской ТЭЦ-2. В зоне ее теплоснабжения находятся 965 зданий, включая 407 многоквартирных домов, 30 детских и 18 медицинских учреждений. Ресурс получат 55 534 жителей Центрального, Железнодорожного и Октябрьского районов.

Модернизация позволит увеличить производительность станции на 50%: с 5 000 до 7 500 кубометров в час. Это создаст необходимый резерв мощности для подключения новых тепловых нагрузок по мере роста города (прирост составит 200 Гкал/ч).

Сейчас в Новосибирске функционируют 11 насосных станций, которые поддерживают необходимое давление теплоносителя и возвращают остывшую воду обратно на ТЭЦ. Программа обновления этих ключевых узлов реализуется уже четвертый год: ранее модернизация прошла на левом берегу, а в 2026 году обновили три станции на правобережье.