Центральные улицы и скверы Новосибирска начнут украшать к Новому году в конце ноября. О подготовке города к праздникам сообщил мэр Максим Кудрявцев в своем канале в МАХ — он провел оргкомитет по организации новогоднего оформления и мероприятий.

С 23 ноября на улице Ленина приступят к монтажу светового потолка и входной арки с площадками «Сибирского фестиваля новогодних арт-объектов», к которому уже присоединились 15 организаций. В Театральном сквере установят главную городскую елку, а в Первомайском заработает светодиодный фонтан. Праздничные пространства в скверах будут открыты до 31 января, на улице Ленина — до 17 января.

Новогоднее оформление получит и Бугаков Парк: здесь появятся четыре фотозоны, световые фигуры и конструкции из гирлянд. Завершить работы планируют до 20 декабря. Всего в городе установят 20 елок, а праздничные мероприятия охватят все районы.

С 1 декабря по 10 января в КК им. В. Маяковского будет работать Главная резиденция Нового года. 25 и 28 декабря там проведут новогодние приемы для детей, в том числе из семей участников специальной военной операции.

В новогоднюю ночь, с 22:00 31 декабря до 02:00 1 января, в Театральном сквере пройдет праздник «Новогодняя ночь». С 3 по 8 января горожан ждет Первый новогодний маршрут, а 4 января в парке «Арена» откроется 27-й Сибирский конкурс-фестиваль снежной скульптуры — его посвятят Году географии.

Для любителей активного отдыха откроют катки в 11 парках и зальют 51 хоккейную коробку, на 11 из них организуют прокат коньков. Полную программу праздничных событий опубликуют на официальном туристическом портале Новосибирска.