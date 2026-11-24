О возможном появлении комплекса фотовидеофиксации рассказал председатель Федерации автовладельцев России по Новосибирской области Вячеслав Ашурков в беседе с Сиб.фм. По его словам, необходимость установки камеры связана с тем, что водители продолжают нарушать действующую схему движения, провоцируя заторы.

Изменения на перекрёстке ввели около года назад. Тогда автомобилистам запретили поворачивать налево со стороны улицы Ипподромской. Такое решение приняли, чтобы устранить помехи для машин, следующих прямо по Военной.

Как пояснил Ашурков, расстояние между Ипподромской и Тополевой составляет примерно 200 метров. Из-за автомобилей, ожидающих возможности повернуть или развернуться, перекрёсток регулярно оказывался заблокированным.

Для водителей предусмотрели альтернативный вариант проезда. Им разрешили выполнять левый поворот на Ипподромской, после чего по крайней правой полосе можно добраться до нужного поворота на Тополевую, не заезжая на проблемный участок.

Несмотря на изменения, часть автомобилистов продолжила пользоваться прежним маршрутом. По словам представителя ФАР, это приводило к конфликтам между участниками движения, постоянным сигналам и дополнительным затруднениям на дороге.

Установка камеры должна помочь контролировать соблюдение новых правил и пресечь запрещённые манёвры. Нарушителям в таком случае будут приходить штрафы.

В ЦОДД подтвердили планы по размещению комплекса фотовидеофиксации на указанном перекрёстке. При этом в учреждении подчеркнули, что сейчас вопрос находится на стадии согласования. Процесс требует получения разрешений от нескольких организаций, поэтому говорить о конкретных сроках ввода оборудования в эксплуатацию пока рано.