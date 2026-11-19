В Новосибирске возбудили уголовное дело из-за уничтожения 436 деревьев на территории Соснового бора. По оценке специалистов, причинённый лесному фонду ущерб составил 4,16 млн рублей.

Факт незаконной рубки установила городская прокуратура в ходе проверки. Выяснилось, что деревья росли на участке городского лесничества. При этом никаких документов, разрешающих их спил, оформлено не было. Кроме того, у растений отсутствовали признаки аварийного состояния, которые могли бы стать основанием для удаления.

По итогам проверки прокуратура передала собранные материалы в следственные органы в соответствии со статьёй 37 УПК РФ. Изучив их, 19 ноября 2026 года следователь четвёртого отдела по расследованию преступлений на обслуживаемой территории Новосибирска СУ УМВД России принял решение о возбуждении уголовного дела.

Расследование ведётся по части 3 статьи 260 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере. Прокуратура контролирует ход расследования и его результаты.